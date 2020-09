Земетресение в Егейско море с магнитуд 5,3 по Рихтер беше усетено и в България тази нощ около 2 часа. Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция, на 41 километра от Ситония.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Aegean Sea 40 min ago pic.twitter.com/151TUBkJAg