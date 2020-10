Актьорът Том Круз е в Рим, за да снима седмата част на филма „Мисията невъзможна”. Звездното присъствие провокира папараците да излязат по улиците на италианската столица. А най-добрите от тях успяха да уловят и заснемането на някои сцени от лентата.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА

Tom Cruise seems to be enjoying Norway's very good public transport https://t.co/NsmlibzM7T pic.twitter.com/7ujc0Qtl0N — Ketan Joshi (@KetanJ0) October 9, 2020

Снимките на "Мисията невъзможна" вече текат

Работата по екшъна беше спряна през март заради пандемията от коронавирус. А по-късно беше подновена при спазване на всички епидемиологични мерки.

Седмата серия от "Мисията невъзможна" трябва да се появи през ноември 2021, а осмата – година по-късно.

Tom Cruise in the yellow car driving past my lovely Italian school in Rome. I know this street so well. #monti #roma #MissionImpossible7 pic.twitter.com/lOUIa76b6Z — Jennifer Canesten (@Jenni4Canesten) October 9, 2020

В пороен дъжд и силен вятър: Том Круз приземи вертолета си в Лондон (СНИМКИ)

Tom Cruise and Haley Atwell sharing a laugh in between filming on set of MI7 in Rome October 2020 pic.twitter.com/msw3bxoSq7 — Tina Williamson 🦋 (@TomsCruiser) October 9, 2020

Том Круз ще снима филм в космоса с помощта на НАСА и Илон Мъск

Заради снимките на лентата ежедневно се затварят площади и улици в Рим. Преди дни Круз поздрави струпали се на площад фенове.

Video of Tom Cruise filming “Mission Impossible 7” car chases on Via Panisperna in Rome 🇮🇹



pic.twitter.com/Uuxw1Ar4sE — Xavi Ruiz (@xruiztru) October 7, 2020

В социалните мрежи пък беше разпространено видео от заснемането на екшън сцена с автомобилна гонка, снимано от балкона на местен жител.

Том Круз под карантина в Италия

Горещите жени в живота на Том Круз (ГАЛЕРИЯ)

Папараците са уловили и ключов момент – оказва се, че героят на Том Круз ще се окаже заключен с белезници заедно с партньорката си на екрана Хейли Атуел.

Behind the scenes of the 'Mission: Impossible 7' car chases scene yesterday in Rome. #HayleyAtwell #TomCruise pic.twitter.com/aRtQ4mBJzW — love_HayleyAtwell (@LHayleyatwell) October 7, 2020

