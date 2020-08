Том Круз майсторски приземи вертолет в централната част на Лондон, въпреки проливния дъжд и силния вятър, съобщи Daily Mail. Край кабината го посрещна охранител, който съпроводи актьора до автомобила, където го чакаше шофьор. С поло, черна маска и бейзболна шапка, Круз много приличаше на герой от екшън филм.

