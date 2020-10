Ръкописи на речи на нацисткия диктатор Адолф Хитлер бяха продадени на търг в Мюнхен, съобщава БТА. Търгът се състоя въпреки критиките и опасенията на еврейски организации, че ще насърчи неонацистите.

War & Peace. Hitler's "Mein Kampf" and a 5,000-year-old peace treaty on a clay nail - the world's oldest - opposite poles in the eternal struggle between war and peace, are are among 135 priceless manuscripts, books, documents at a new exhibit near Geneva https://t.co/ldT68XNwNt pic.twitter.com/Owyb5ro87s

Аукционна къща "Херман Хисторика" защити продажбата на ръкописите, всички отпреди Втората световна война, с аргумента, че те имат историческо значение и трябва да бъдат съхранявани в музей. Мениджърът на аукционната къща Бернхард Пахер подчерта, че само състоятелни музеи и частни колекционери могат да си позволят на платят високите цени на лотовете. "Почти никой от купувачите не е крайнодесен екстремист и неонацист, те не се нуждаят от такива вещи. Те се радват на копия, на евтини копия. никой не би дал толкова пари, за да си направи частен олтар в памет на Хитлер".

The Hermann Historica auction house defended the sale of the manuscripts, all dated before the outbreak of World War II, saying they were of historical significance and belong preserved in a museum.https://t.co/WkWDp8uwQ5