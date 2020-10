Бар обзавеждане и комплект от пет стола, използвани лично от Адолф Хитлер, отиват на търг в края на месеца, пише в. „Дейли мейл”. Първоначалната оценка на мебелите, които са били част от обзавеждането на частната яхта на Фюрера – „Грил”, е около 250 хиляди долара. Хитлер, който официално е поддържал имиджа на въздържател, е посрещал около бара с формата на глобус Бенито Мусолини, Херман Гьоринг, Йозеф Гьобелс и Рудолф Хес, посочват от аукционна къща „Александър хисторикал окшънс”.

