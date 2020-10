Подводницата U-20 от „изгубения флот“ на Адолф Хитлер от Третия райх е открита на дъното на Черно море. Кадрите от дъното на морето показват подводница, покрита с пясък, риболовни мрежи, водорасли и кал. Тя лежи на дълбочина 20 метра и е открита от водолази близо до северното крайбрежие на Турция, съобщава БГНЕС.

Relic of Nazi Germany, U-20 submarine that sank off Turkey’s Black Sea coast awaits opening for dive tourism https://t.co/J86MgKv9HB

"U-20 е една от изгубените подводници на Хитлер. Използвана е във Втората световна война в турските Сакария и Карс. Трябва да запазим тази част от историята и да превърнем подводницата в туристическа атракция за водолази", каза професор Мехмет Емин Бирпинар.

В момента подводницата се изследва от водолази, но няма да бъде извадена на повърхността. Още през февруари 2008 г. беше публикувана информация за потънали немски подводници. Учените определиха точно местоположението на U-20, U-19 и U-23. Според тяхната информация U-23 се намира на дълбочина над 50 метра, на пет километра от турския град Агве, а U-19 се намира на дълбочина около 500 метра, на пет километра от град Зонгулдак.

German U-23 submarine, one of the six warships from Adolf Hitler's "lost fleet" in WWII, found in the Black Sea off the coast of Istanbul’s Şile https://t.co/ybpkSwEUlR pic.twitter.com/C2lhp6PLct