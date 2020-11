Трима мъже шокираха света, след като си направиха снимки с тялото на Диего Марадона. Кадрите разпространиха в интернет.

На тях се вижда как мъжете позират до отворения ковчег, усмихнати и с вдигнати палци.

За единия вече е ясно, че е служител на погребална агенция и ще бъде уволнен.

Funeral workers' selfies with body of #Maradona spark outrage



At least one funeral home worker has been fired after he shared a disturbing selfie with the body of Maradona, according to media reports. pic.twitter.com/zTH8ljjZxS