За сблъсъци между полицията и хилядите скърбящи за смъртта на Марадона аржентинци съобщава испанският в. „Марка“, цитиран от Dariknews. Употребен е сълзотворен газ срещу напиращи да положат цветя и фланелки близо до ковчега на любимеца на цяла Аржентина.

Nerves and tension as fans wait outside Casa Rosada to pay final respects to legend Maradona. It’s 6am in Buenos Aires pic.twitter.com/RgBEXZXsM0