Новината са смъртта на легендата Диего Марадона светкавично обиколи планетата. Минути след трагичната вест съболезнования заляха социалните мрежи. Президентът Аржентина Алберто Фернандес обяви 3-дневен национален траур в памет на фунболиста, считан за национален герой в страната си.

Почина футболната легенда Диего Марадона (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Разговарях с началника на генералния щаб Сантяго Кафиеро, когато ми казаха. Не мога да го повярвам. Съкрушена съм. Това е най-лошата новина можете да. Опитваме се да се говорим със семейството", каза Фернандес.

Указът на президента, обявяващ тридневния национален траур, ще бъде публикуван утре и ще бъде съпътстван с почит към един от най-великите футболисти на всички времена.

The best warm-up in the history of the beautiful game. https://t.co/JjwIuiLYiG