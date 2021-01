Малка бяла тигрица, наречена Ниеве (Сняг), се е появила на бял свят миналата седмица в националния зоопарк на Никарагуа, който се намира в град Масая на 20 километра югоизточно от столицата Манагуа, предаде Франс прес, позовавайки се на директора на зоологическата градина.

Бебе гигантска панда с медиен дебют в Тайван (СНИМКИ)

Раждането на екземпляр от този изключително рядък вид е първото по рода си за зоопарк в Централна Америка.

The National Zoo of Nicaragua released video of a rare, white tiger cub that was born in the park. The cub was named Nieve, which means snow in Spanish, and is the first one ever born in the country to a pair of yellow-and-black-coloured Bengal tigers, according to the Zoo. pic.twitter.com/OCIRkssrP8