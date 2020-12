Втора родена в Тайван гигантска панда направи медийния си дебют, катерейки се по дървена катерушка и играейки си с дървени стърготини пред обективите. Малкото се появи на бял свят на 28 юни, а родителите са Туан Туан и Юан Юан, които са подарък от Китай през 2008 г., за да отбележат затоплящите се отношения между двете страни.

Китай обикновено подарява своите панди само на чуждестранни зоопаркове чрез така наречената „панда дипломация”, но имената на черно-белите мечки се избират така, че да се комбинират, за да означават „събиране“ или „единство“.

Китай гледа на Тайван като на част от своята територия и обещава един ден да си върне контрола върху самоуправляващия се остров, при необходимост, със сила. Юан Бао, което на китайски означава "кръгло бебе", беше представено пред около 150 репортери и поканени гости заедно с майка си в зоопарка в Тайпе.

Кметът на Тайпе Ко Уендже заяви, че малкото "расте добре". Сега тя тежи над 13 килограма, в сравнение със 186 грама при раждането си.

