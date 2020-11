Нов вид маймуна, от който съществуват едва между 200 и 250 екземпляра и вече е окачествен като критично застрашен, беше открит в Мианма, съобщава БТА. Дребният примат с размери между 50 и 60 сантиметра е наречен лингур Попа от изследователи от Германския център за примати (DPZ) и неправителствената организация Фауна енд Флора Интернешъл (FFI), които са го идентифицирали след продължителни проучвания.

Маймуна открадна телефона на студент, за да си направи селфита

One of the great honors of my life today: I was part of a team that named a beautiful and endangered species of monkey from Myanmar https://t.co/xwpIfmJRDB pic.twitter.com/ZKKLN0tdLV

Новооткритият лангур с научно наименование Trachypithecus е ендемичен за Индийския субконтинент и Югоизточна Азия. Видът е кръстен на планината Попа, издигаща се върху древен вулкан в централната част на Мианма. Тук е съсредоточена основната група от вида, наброяваща около 100 екземпляра. Идентифицирани са още три групи, също в Централна Мианма, с които общият брой на представителите на вида става между 200 и 250.

Война между гладни маймуни за един банан (ВИДЕО)

"Едва открит, лангурът Попа вече е застрашен от изчезване", се посочва в изявлението, направено от Франк Момберг, един от изследователите от FFI. Спецификата на този нов вид е установена чрез сравнителен анализ на ДНК проби, извлечени от изпражнения на различни популации трахипитеци - диви или живеещ в плен, и исторически образци, съхранявани в британски, германски, американски и сингапурски музеи.

В крайна сметка "ДНК анализът на образец, събран за Природонаучния музей в Лондон преди повече от 100 години, позволи да бъде описан този нов вид", за който се твърди, че се е отделил от другите лангури преди около милион години, казва Кристиан Роос от Германския център за примати.

A major revision of the Colobine monkey genus #Trachypithecus based on mtDNA from museum specimens & fecal samples has led to a #newspecies #Trachypithecuspopa in Myanmar. Of the two other sp's in this genus, T.phayrei is found in NE India #primates

Paper: https://t.co/Gc8ORo26Jf pic.twitter.com/P44wFF7y9b