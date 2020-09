Малаизийски студент, чийто смартфон бил задигнат от маймуна, докато спял, с изненада установил, че приматът си е направил няколко селфита, съобщава БТА.

20-годишният Закридз Роздзи не могъл да открие мобилното си устройство, когато се събудил. Калъфчето му било под леглото и нямало никакви следи от взлом в дома му в щата Джохор. Въпреки това, смартфонът липсвал.

Когато баща му видял случайно разхождащата се край къщата им маймуна на следващия ден, двамата решили да предприемат по-щателно претърсване. От телефона на брат си, Закридз позвънил на личния си номер няколко пъти. След като чули прозвъняванията на устройството, то било открито, заровено в калта под една палма. Но това не била най-голямата изненада.

MONKEY SELFIE: A Malaysian man lost his phone and when he found it, he discovered a series of videos and selfies taken by a monkey. pic.twitter.com/gFFSb5gxAX