Обикновено добре хранените примати нямат храна, след като коронавирусните страхове доведоха до пълно опустяване на нормално оживените улици в Тайланд, пише БГНЕС.

Стотици гладуващи маймуни се сражаваха за един банан, който беше оставен на улицата, а туристите, които редовно ги хранят, заобикалят Тайланд.

Излюпи се първото брадато лешоядче за 2020-а у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Добре хранените примати се прехвърлиха през улица в Лопубри, централен Тайланд, след като забелязаха друга маймуна, държаща банан.

Hungry monkeys fight over a banana in Thailand as tourist numbers plummet because of coronavirus pic.twitter.com/B0ZQhhqUv5