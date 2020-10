Рядка бяла морска костенурка беше открита от доброволци, инспектиращи гнезда на костенурки на плаж в Южна Каролина, съобщава БТА.

The town says the hatchling is believed to have a genetic condition called leucism, which causes animals to have reduced pigmentation. https://t.co/apGsh6QXMS