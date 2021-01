Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова протестиращите на Капитолия да "останат мирни", предаде ДПА. Негови привърженици нахлуха в сградата на американския Конгрес, след като преодоляха силите за сигурност и влязоха в сблъсъци с полицията.

Националната гвардия е изпратена във Вашингтон (СНИМКИ)



I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!