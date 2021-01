Фосил на динозавър на 98 милиона години, открит в Аржентина, може да е на най-голямото животно, съществувало някога на Земята, съобщи електронното издание на в."Дейли мейл".

Продадоха скелет на динозавър за над 3 млн. евро

Аржентински палеонтолози откриха останките през 2012 г. в провинция Неукен. Сред тях има 24 прешлена от опашката на динозавъра и тазови кости. Смята се, че фосилът е на титанозавър, един от най-големите завроподи - динозаври с огромни размери, дълги опашки и масивни крайници.

Dinosaur fossils found in Argentina could belong to largest creature ever to have walked the Earth https://t.co/jFXp0sgvvo

Изследователите не са успели да идентифицират фосила като непознат досега вид, макар останките да не напомнят на други фосили на завроподи.

В Аржентина е открит фосил на един от последните мегараптори (ВИДЕО+СНИМКИ)

Откритието може да помогне на експертите да изучат как е еволюирал този вид животни, живял преди десетки милиони години.

Dinosaur fossils found in Argentina could belong to the largest creature ever to have walked the Earth... https://t.co/NKubZOq7Es pic.twitter.com/aF9AgCZlHc