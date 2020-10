Скелетът на тиранозавър рекс, живял преди около 67 милиона години, е бил продаден на търг за повече от 31,8 милиона долара. Информацията е публикувана на сайта на аукционната къща „Кристис”, предаде БНР.

"Кристис” постави нов световен рекорд в търговията. Тиранозавърът на име Стан беше продаден за 31 847 500 долара", гласи съобщението на аукционната къща, в която се посочва, че по предварителни оценки за Стан се е очаквало да бъдат платени между 6 и 8 милиона долара.

Това е един от най-завършените и добре запазени скелети на Tyrannosaurus rex със 188 кости. Фрагментите му са открити през 1987 г. по време на разкопки в Южна Дакота от палеонтолога - аматьор Стан Сакрисън. Първоначално неговата находка се считала за част от скелета на тревопасния динозавър трицераторпс и едва през 1992 г. учените стигат до заключението, че Сакрисън е открил скелет на тиранозавър.

