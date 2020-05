Палеонтолози от аржентинския Природонаучен музей обявиха, че са открили останки на 70 милиона години на мегараптор, съобщава БТА.

Учени разкриха тайната на котешката трева

Това бил един от последните месоядни динозаври на планетата. Учените попаднали на находката в средата на март в южната провинция Санта Крус. След като изследвали фосилите с дължина от десет метра, експертите установили, че това са останки от хищен динозавър от края на епохата на динозаврите (кредния период от мезозойската ера).

Scientists in Argentina have unearthed the remains of one of the last carnivorous dinosaurs on earth https://t.co/9yUcn2dRB8 pic.twitter.com/ozjbbttzor