Мощна снежна буря удари североизточните американски щати. Огромното количество сняг от Апалачите до Нова Англия причини хаос в транспорта, спря полети, затвори училища и прекъсна работата на центровате за ваксинация срещу COVID-19, съобщава Си Би Си.

LET IT SNOW: Central Park was blanketed with snow on Monday as much of the Northeast felt the impact of a recent storm. That didn't stop people from enjoying one of New York City's most iconic parks ☃ pic.twitter.com/9w0HY0bzr0 — CBS News (@CBSNews) February 2, 2021

На много места са издадени предупреждения за опасно време като през следващите часове се очаква да натрупат още по-дебели преспи.

Лошото време взе и първата си жертва. В Пенсилвания 67-годишна жена с Алцхаймер почина от измръзване, след като се отдалечила от дома си.

Driving a tractor trailer in the heart of New York City is never an easy task. But how about during the biggest snow storm in years? This truck got stuck! pic.twitter.com/gSJhEMip21 — WeatherNation (@WeatherNation) February 2, 2021

В Ню Йорк и Ню Джърси снежната покривка е близо 56 см. В Нова Англия за часове натрупаха 30-сантиметрови преспи като снеговалежите продължават. Синоптиците предупреждават и за ледени пориви на вятъра, които ще продължат поне още два дни.

USA—'A long two days': Major storm pummels Northeast with snow (from @AP) https://t.co/8789GUTpbf — DWatchNews N America (@dwatchnews_nam) February 1, 2021

Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо заяви на онлайн пресконференция, че пътните условия в щата са „опасни”. Бурята се придвижва бавно и ще донесе със себе си повече сняг от очакваното, предупредиха синоптиците.

A huge snowstorm has brought chaos to the United States' east coast, canceling thousands of flights, closing schools and forcing the postponement of coronavirus vaccinationshttps://t.co/s25TiSEaZI



📸 Snowy scenes in New York captured by @AFP's Angela Weiss and Timothy A. Clary pic.twitter.com/YLz3hXcfdi — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2021

В Ню Джърси още в неделя губернаторът Фил Мърфи обяви извънредно положение и затвори всички федерални служби, които не са от съществено значение.

“We’re just over the halfway mark for this,” a meteorologist with the National Weather Service said at midday on Monday about the storm dumping snow on the Northeast U.S. Forecasters are predicting up to two feet of snow for New York City by Tuesday.https://t.co/MYUvXGSmHs pic.twitter.com/k33TWLv3Ko — The New York Times (@nytimes) February 2, 2021

В Масачузетс властите съобщиха, че се очкават преспи до 61 см. Губернаторът на щата Чарли Бейкър заяви, че поривите на вятъра по крайбрежието достигат скорост от 88 км/ч.

