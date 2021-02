Очаква се мощна буря да покрие със сняг много градове на Източното крайбрежие на САЩ, след като премина през столицата Вашингтон. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за зопасно време в североизточната част на страната - от Вирджиния до Мейн.

Кучета спасиха стопаните си, затрупани от лавина в Швейцария

Blizzard conditions with up to two feet of snow were possible for some areas. https://t.co/mbghtes2x9 — USA TODAY (@USATODAY) January 31, 2021



На юг от Ню Йорк, в Ню Джърси и част от Кънектикът, снежната покривка може да достигне между 45 и 60 см, казват метеоролозите. С приближаването на бурята губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи обяви извънредно положение, което позволява на властите да затварят пътища, да евакуират жилища и да изпращат необходимата техника за гарантиране на обществената сигурност. Освен това, той нареди спирането на обществения транспорт в целия щат до понеделник.

Висока лавинна опасност в планините през уикенда

"Заредете уредите си и, ако бъдете засегнати от прекъсване на електроподаването, съобщете го незабавно на властите", заяви той чрез съобщение в Twitter.

California residents dug out their vehicles covered under mounds of snow that had accumulated over ten hours. https://t.co/F7cdQWl8Am pic.twitter.com/4hkbcU0yJw — ABC News (@ABC) January 31, 2021



Бурята, която на места покри Калифорния със сняг с височина до 1,8 метра миналата седмица, се премести в Средния Запад, като засегна и Чикаго.

Dozens of homes have been damaged from the mudslides while an astounding four-plus feet of snow have fallen in some areas. And hurricane-force winds have lashed other areas. https://t.co/LFrkXjmfdU — AccuWeather (@accuweather) January 31, 2021

НЕОБИЧАЙНА ГЛЕДКА: Сняг покри Лас Вегас (ВИДЕО)

Във Вашингтон снегът започна да вали през нощта на събота срещу неделя. Метеорологичната служба съобщи, че снежната покривка може да достигне 20 см в района на Вашингтон и Балтимор.

After pummeling California with heavy rains and feet of snow, the same storm system moved east across the U.S. to deliver a blast of winter weather to the Midwest on Saturday and Sunday. https://t.co/2EYDnLH1kY — AccuWeather (@accuweather) January 31, 2021

Очаква се бурята да продължи до вторник. Според представител на Белия дом президентът Джо Байдън е свикал съветници, за да обсъдят "редица теми, включително приближаването на зимната буря".

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.