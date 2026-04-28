На 29 април започва ремонт на 2,6 км от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Варна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ (между 418-и и 421-и км). За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.

Временна организация по "Тракия" днес

Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане, посочват от АПИ. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на дружеството „Пътперфект - Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по Закона за обществени поръчки за поддържане на магистрала „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.

