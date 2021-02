Днес в Софийската опера на голяма сцена ще бъде представено произведението "Пепеляшка". В главната роля е известната българска оперна певица Светлана Стоянова. Как започва кариерата й, къде е пяла и какво още да очакваме разказва самата тя в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Много обича да пее Росини, a „Пепеляшка“ е от любимите й роли. Има няколко международни награди.

След завършване на Консерватория в Шотландия получава шанс да стане част от ансамбъла от солисти на Виенската опера. Живее в австрийската столица и гостува на различни сцени.

Иска да изпее всички роли, подходящи за гласа й, както и да го направи по целия свят.

СТРАСТИ В ПОСТАНОВКАТА „ФЕДРА“: Бойка Велкова изследва вътрешния свят на жените

Обича астрономия, йога и цветя, също и красивото, както и да дарява живот.

Нейната любима караоке песен е I will always love you на Уитни Хюстън.

Отива в Глазгоу да учи психология и иска да пее в тамошен хор като хоби, но се мести по средата на семестъра в Консерваторията, която е в топ 5 в света.

Целия разговор вижте във видеото.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и и HUAWEI AppGallery ТУК.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.