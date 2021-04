Наводнения след поройни дъждове днес отнеха живота на най-малко 44 души на индонезийския остров Флорес, девет души са пострадали, а петима са изчезнали, предаде Ройтерс.

В съседната държава Източен Тимор се съобщава трима загинали. На остров Флорес са пострадали 49 семейства, съобщи говорителят на агенцията за справяне с бедствия.

Десетки къщи са залени от кал в село Ламанеле, а домовете на хората в източната част на острова са отнесени от наводненията, допълни говорителят. На остров Адонара, източно от Флорес е паднал мост, а спасителите работят под проливен дъжд, при бурен вятър и високи вълни.

