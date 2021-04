Бъкингамският дворец публикува трогателна снимка на кралица Елизабет II, покойният й съпруг принц Филип и седем от правнуците им.

Снимката, пусната в акаунта в Twitter на кралското семейство, е направена в двореца Балморал в Шотландия през 2018 година. Зад обектива е била херцогинята на Кеймбридж Кейт.

Хари и Меган почетоха паметта на принц Филип

А на кадъра са и трите й деца - престолонаследникът принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, който е в ръцете на кралицата.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.



©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL