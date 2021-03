Британското кралско семейство сподели трогателни снимки, с които отбеляза Деня на майката.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън показаха в социалните мрежи домашно изработени картички от принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис,адресирани до тяхната "Баба Даяна".

Отбелязвайки, че този Ден на майката е „различен“, от Дворецът разкриха, че децата на Уилям и Мидълтън пишат писма до баба си по бащина линия всяка година на този ден.

'Papa is missing you': Wills' kids and Prince Harry remember 'Granny Diana' https://t.co/NitjGKPAqQ pic.twitter.com/armoYy3xII

Седмица след като принц Хари се заедно със съпругата си Меган Маркъл дадоха интервю с Опра Уинфри, стана ясно, че той е уредил да бъдат поднесени цветя на гроба на Даяна в Алторп.

Prince Harry arranged for flowers to be placed on Princess Diana's grave in Mother's Day tribute https://t.co/CQ6p6UWAxP