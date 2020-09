Тяло на жена е намерено в езеро пред лондонския дом на Кейт Мидълтън и принц Уилям - дворецът "Кенсингтън", съобщава Independent, цитиран от Edna.bg .

Жената, която все още не е идентифицирана, първоначално е смятана за изчезналата художничка Ендилиън Лисет Грийн. Полицията дори уведомила семейството ѝ за нейната смърт. Впоследствие брат ѝ Джон Лисет Грийн обаче съобщил, че тя е намерена „жива и невредима“.

Woman's body found in pond in front of Will and Kate's Kensington Palace home https://t.co/iqYVhhRoi7 pic.twitter.com/OC7GbqM7mh