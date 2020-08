Миналия месец британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл са се преместили да живеят в Санта Барбара, Калифорния, предаде БТА. Градът е разположен на около 180 км северозападно от Лос Анджелис, където семейството се първоначално се беше установило в САЩ.

Новият семеен дом на Хари и Меган струва 8 млн. лири и е купен с помощта на принц Чарлз. Намира се в тих район и те се надяват спокойствието им да не бъде нарушавано, нито това на съседите, каза техен говорител пред ДПА.

Семейството имаше серия разправии с таблоиди и неотдавна заведе дело в Лос Анджелис, за да спре публикуването на снимка на едногодишния им син Арчи. През април започна разглеждането на иск на Меган срещу в. "Мейл он сънди" в британски съд заради публикувани откъси от писмо до баща й Томас Маркъл, с когото се е отчуждила.

