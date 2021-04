Политически лидери от целия свят отдават днес почит на британския принц Филип, херцог на Единбург, който почина на 99 години, предаде Франс прес.

Американският президент Джо Байдън изтъкна по повод кончината на съпруга на кралица Елизабет Втора, че принц Филип е бил отдаден на народа на Обединеното кралство, на Общността на нациите и на семейството си. Байдън изтъкна десетилетията на всеотдайни действия на принца и оцени високо работата му в защита на околната среда.

Prince Philip’s legacy will live on not only through his family, but in all the charitable endeavors he shaped. Jill and I are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time. — President Biden (@POTUS) April 9, 2021



Австралийският премиер Скот Морисън нарече принца човек, който е бил въплъщение на едно поколение, което няма да се повтори, който е имал е забележителна кариера в армията и е бил начело на много социални инициативи.

Statement on His Royal Highness The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/6kq6Lg7cLp — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 9, 2021



Германската канцлерка Ангела Меркел изрази „дълбоката си тъга” и посочи, че приятелството на принца с Германия, неговата откровеност и чувството му за дълг остават незабравими.

Френският държавен глава Еманюел Макрон написа в туит на английски, че животът на принц Филип е бил за пример. Френският първи дипломат Жан-Ив Льо Дриан добави, че Франция се присъединява към скръбта на приятелите си отвъд Ламанша и отдава почит на европейската и британската съдба на един човек, който беше, не без външен блясък, съвременник на столетие на изпитания и надежди за нашия континент.

I wish to express my sincere condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, The Royal Family and the British people upon the death of His Royal Highness The Prince Philip who lived an exemplary life defined by bravery, a sense of duty and commitment to the youth and the environment. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2021



Испанският крал Фелипе и кралица Летисия изпратиха послание със съболезнования, изтъквайки чувството за дълг и отдаденост на принц Филип. Няма да забравим моментите, които сме споделяли с него, написа кралската двойка.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху написа в Twitter, че Израел и светът ще скърбят за принц Филип.

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2021



Италианският президент Серджо Матарела написа, че в продължение на повече от 70 години принцът е служил на короната и на Обединеното кралство с образцова всеотдайност, съпътствайки развитието на страната си с отворен и новаторски дух.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че с голямо прискърбие е научила за смъртта на принца и изрази искреното си съчувствие на нейно величество кралицата, на кралското семейство и на народа на Обединеното кралство в този много тъжен ден.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.



I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021



Тази вечер камбаните на световно известната църква в Уестминстърското абатство в Лондон ще бият 99 пъти - за всяка година от живота на херцога на Единбург, предаде Ройтерс.

От 18 ч. местно време ще има по един удар на камбана всяка минута в памет на принца консорт, съобщи Уестминстърското абатство.