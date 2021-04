Десетилетия наред той беше неизменното присъствие до британската кралица Елизабет Втора. Днес съпругът й принц Филип си отиде на 99 години, съобщават световните агенции и редица издания.

Преди няколко години херцогът на Единбург прекрати официалните си ангажименти. Смяташе се, че за времето си в служба на Нейно Величество той е участвал в над 22 000 самостоятелни изяви.

След като преустанови активната си дейност, принц Филип от време на време придружаваше кралица Елизабет Втора, която продължи да изпълнява официалните си ангажименти. Съпругът на Нейно Величество имаше възможност да избира кога да се появява на обществени места.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn