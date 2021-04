Съпругът на британската кралица Елизабет II и херцог на Единбург принц Филип е починал на 99-годишна възраст. На 16 март той беше изписан от болницата след най-дългия му престой там.

Херцогът на Единбург, който щеше да навърши 100 години през юни, претърпя сърдечна операция.

Принцът е починал в замъка Уиндзор три седмици след завършване на 28-дневния болничен престой заради инфекция и сърдечна операция.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn