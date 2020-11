Кралица Елизабет и принц Филип отбелязват 73 години брак. Те отпразнуваха годишнината от сватбата си с много специален подарък - картичка от правнуците им принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Снимка, направена в Дъбовата стая в замъка Уиндзор преди дни, показва кралската двойка разглежда картичката, пише "Пийпъл".

94-годишната кралица и 99-годишния принц изглеждат развълнувани от подаръка от правнуците им.

