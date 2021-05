Милиарди почитатели по света днес отбелязват Деня на "Междузвездни войни" - неофициално честване на култовата космическа сага. Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдобива с предана фенска маса след излизането на първия филм през далечната 1977 г.

Герои от "Междузвездни войни" почистиха руски град (ВИДЕО)

Традицията да се отбелязва Денят на "Междузвездни войни" няма комерсиален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват своята преданост.



На този ден почитателите обикновено се поздравяват с фразата "Нека четвърти бъде с теб" - заигравка с култовата реплика "Нека Силата бъде с теб" от "Междузвездни войни".

Феновете отбелязват празника, костюмирайки се като любимите си персонажи от космическата сага Люк Скайуокър, принцеса Лея, Хан Соло, Дарт Вейдър, Йода, Чубака, Боба Фет - просто за забавление или за да участват в тематични конкурси. Много от тях предприемат маратонско гледане на филмите от поредицата.



По случай днешния неофициален Ден на "Междузвездни войни" можем да припомним няколко любопитки за култовата филмова сага.

Рожденият ден на създателя й Джордж Лукас не е на 4 май, както си мислят мнозина, а на 14 май. Филмите от поредицата, с изключение на последната трилогия, винаги са излизали на екран в седмицата след тази дата. Седмият, осмият и деветият епизоди тръгнаха по кината през декември.

Продават на търг реквизит от „Междузвездни войни“, „Хари Потър“ и „Отмъстителите“

Смята се, че поредицата "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на прочутия японски режисьор Акира Куросава.

Наименованието "джедай" на рицарите от Джедайския Орден идва от "джидай-геки" - японските исторически филми за самураи.



Лицето на учителя на джедаите Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн. Любопитен факт около персонажа - един от най-знаковите в поредицата е, че той можеше и да не съществува в познатия му вид. Първоначалната идея на Джордж Лукас е ролята на Йода да бъде изиграна от маймуна, която носи маска и пръчка-бастунче. В последния момент Лукас се ориентира към странното създание, каквото представлява Йода във филмите от космическата сага.

Бебе Йода - популярен връх за коледна елха (СНИМКИ)

Името на симпатичния робот Ар Ту-Ди Ту (R2-D2) е взето от разговорния език на звукооператорите в киното. Дизайнът на кораба "Хилядолетния сокол" е вдъхновен от хамбургер.

Централният персонаж в оригиналната трилогия Люк Скайуокър първоначално е бил наречен Люк Старкилър. Това име се запазва до началото на снимките. За късмет презимето на героя не се споменава в пред-продукцията на първия филм, така че сценаристите лесно правят прехода към Скайуокър.



Една от най-популярните момчешки групи по онова време "Ен Синк" получава камео роля в "Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" по молба на дъщерите на Джордж Лукас. Въпреки че първоначално изпълнява желанието на момичетата, Лукас впоследствие изрязва сцената с участието на групата от окончателния вариант на филм.

Британският актьор сър Алек Гинес, който се превъплъщава в образа на Оби-Уан Кеноби, не остава очарован, когато прочита сценария за първата лента. Гинес дори определя филма като "приказен боклук". Въпреки това актьорът проявява финансова далновидност, сключвайки сделка за процент от приходите.

The very first public screening of Star Wars took place on this day in 1977 in San Francisco pic.twitter.com/jNykqqucQ7



Извънземното - популярният пришълец от едноименния филм на Стивън Спилбърг, също се озовава във вселената на "Междузвездни войни"...или по-скоро неколцина негови събратя. Макар във филмите от поредицата да липсват каквито и да е препратки към расата им, група извънземни могат да бъдат забелязани в Галактическия сенат.

Star Wars: Легендарната сага продължава с истории за емблематични персонажи

Седмият филм от поредицата "Междузвездни войни" - "Силата се пробужда, излязъл на екран през 2015 г., заема четвъртото място сред най-касовите филми на всички времена с приходи от над 2 милиарда долара в международния бокс-офис.

happy star wars day to the universe i find the most comfort in. the place where i escape to and dream about the most. thank you star wars for being a source of happiness for me in my life and bringing so many amazing people. #MayThe4thBeWithYou #MayThe4th pic.twitter.com/fvvdFGwuyi