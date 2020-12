Бебето Йода замени звездите, ангелите и Дядо Коледа като популярен връх за коледна елха през настоящия празничен сезон. Изобилието от снимки в социалните мрежи на коледни дръвчета с "кацналия" на върха им зелен дребосък свидетелства, че той се е превърнал в необичайна алтернатива на традиционните върхове за елха.

Nothing quite says Christmas like a Yoda tree topper! pic.twitter.com/dKMiIG3p08 — Dale (@Dale_MUFC_) December 10, 2020

Дребният симпатяга от сериала "Мандалорианецът", излъчван по „Дисни плюс”, вече втора година е сред най-популярните персонажи в поп-културата, припомня изданието.

do y’all like our christmas tree topper ✨ pic.twitter.com/xydQordydD — 🌱🍂🍓🍄🐌🌻 (@taylorjane___) December 6, 2020

Едва наскоро феновете научиха, че истинското име на дребосъка, наричан в поредицата Детето и кръстен от феновете Бебето Йода, е Грогу.

Baby Yoda has a purpose this year! He was chosen to become the Christmas tree topper. #babyyoda #TheMandalorian#Christmas pic.twitter.com/Uk7HY8H1cD — ℍ𝕐𝔻ℝ𝔸 𝕎𝔸ℝ𝕊𝕋𝔸ℝ𝟡𝟛 🦁 (@WARSTAR93) December 8, 2020

Повечето почитатели на сериала вече притежават кукли и фигурки на зеления мъник и в настоящия празничен сезон активно ги използват вместо традиционната украса за коледни елхи.

Социалните мрежи изобилстват от снимки на елхи, частично или изцяло украсени с Бебета Йода, като най-често фигурките се "мъдрят" на върха.

Декорацията е чудесна алтернатива на друга тенденция в годината, в която светът води борба срещу коронавирусната пандемия - коледни дръвчета, украсени с маски, ръкавици и дезинфектанти.

