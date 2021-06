Актьорът Марк Хамил, прочул се с ролята на Люк Скайуокър в космическата сага "Междузвездни войни", поздрави своята "космическа сестра" принцеса Лея - покойната Кари Фишър, която ще бъде удостоена посмъртно със звезда на холивудската Алея на славата, пише сайтът на сп. "Пийпъл".

Хамил е приветствал всички 38 знаменитости, на които ще бъде оказана честта през 2022 г. Актьорът по-специално е поздравил "несравнимата, забавна и на моменти непочтителна природна сила", визирайки своята "космическа сестра" Кари Фишър.

"Нейната звезда ще грее от тук до вечността", написа 69-годишният Марк Хамил в Twitter. Хамил преди се е застъпвал за удостояването на Кари Фишър със звезда на прочутата алея на славата в Холивуд, отбелязвайки, че на покойни знаменитости може да бъде оказана подобна чест пет години след кончината им. Фишър, прочула се като принцеса Лея, почина на 60-годишна възраст през декември 2016 г.

От публикацията не става ясно кога през следващата година е планирана церемонията по откриването на звездата на Кари Фишър.

Марк Хамил получи своя звезда на Алеята на славата през 2018 г. На церемонията по откриването й присъства друг любим актьор от "Междузвездни войни" - Харисън Форд, превъплътил се в образа на Хан Соло.

Many thanks from me, Mark Hamil, Mark Hammil, Mark Hammill, Mark Hamel, Mark Hamell, Mark Hammel, Mark Hammell, Marc Hamill, Marc Hamil, Marc Hammil, Marc Hammill & Marque Hamill (not to mention Mark Harmon, Mark Wahlberg, Scott Hamilton & Jon Hamm) 😜-mh https://t.co/J7J2bJCnDt