Стрелба близо до Белия дом. Мъж откри огън в мексикански ресторант само на километър и половина от резиденцията на американския президент.

Властите в щата Ню Йорк издадоха указ срещу масовите стрелби

Прозвучали са повече от 20 изстрела, простреляни са двама души. Посетителите на заведението са тичали в паника навън, разказват очевидци.

Gunman opens fire outside restaurant in Washington DC, about a mile (1.5km) from the White House https://t.co/nNh6AgJqaG

След стрелбата нападателят е избягал с автомобил.

Washington, D.C. police released footage of suspects fleeing the scene of a shooting at a restaurant that injured at least two people Thursday night. The shooting was believed to be a targeted incident, according to authorities. https://t.co/6lNWOYlWTp pic.twitter.com/df5PsewXR4