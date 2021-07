Американско издателство планира да пусне на книжния пазар мемоарите на британския принц Хари. Той и съпругата му Меган са сключили договор за публикуване на четири книги, в това число и два тома със спомените на принца. Третата книга ще е ръководство за здравословен начин на живот, която ще бъде написана от Меган Маркъл, темата на четвъртата за момента не се издава.

Според британския таблоид семейството е обещало да сключи договор с издателство, което им предлага най-висока сума, като началната цена е била 25 милиона долара. Според източници за четирите заглавия Хари и Меган може да получат между 35-40 милиона долара.

Congratulations to Prince Harry on his four-book publishing deal. Bravo, sir. pic.twitter.com/JBJoKgxuJ9

Книгата с мемоарите на Хари ще се появи на пазара в края на идната година. В нея той детайлно щял да разкаже за натрупания опит, за приключенията си, за загубите и жизнените уроци, които са го формирали като личност. Приходите от нея щели да отидат за благотворителност, но според британски наблюдатели Хари ще получи солиден аванс за писанието и ще продължи да получава и суми за авторски права.

Palace insider says Prince Harry's book news met with 'big sighs' from royals https://t.co/jtoi7D31X1 pic.twitter.com/RzdPD6l0Uj

АКО ДАЯНА БЕШЕ ЖИВА: Какъв би бил животът на кралското семейство (ГАЛЕРИЯ)

Предполага се, че във втория том ще се появят най-скандалните подробности за отношенията между принца и британското кралско семейство.

Интервюто на Опра Уинфри с Хари и Меган с номинация за награда "Еми"

Твърди се, че Хари е работил по мемоарите си с лауреата на наградата Пулицър Джон Моринджър. Той е съавтор на автобиографията на Андре Агаси "Откровено", в която спортистът признаваше, че използвал наркотици и че винаги тайно е ненавиждал тениса.

Meghan Markle to have 'strong influence' on Prince Harry in new book: 'It's her idea!'https://t.co/KJORgvb979 pic.twitter.com/5C0IlvHj1h