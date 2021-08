Голям пожар, който се разрасна през нощта, наложи днес евакуацията на серия от селища на полуостров Пелопонес, съобщи Ройтерс. Гръцките пожарникари се борят с горските пожари за девети пореден ден. Пожари са обхванали още Турция, Алжир и други страни от Средиземноморието.

В северната част на Евия, втория по големина гръцки остров, основният проблем за пожарникарите е повторното разпалване на огнищата.

Пожар се разгоря отново и близо до Древна Олимпия, където са провеждани Олимпийските игри в Античността. По-късно огънят се разпространи и към района на Горинтия, където властите евакуираха 20 селища. В Горинтия действат около 580 гръцки пожарникари, подпомогнати от техни колеги от Франция, Великобритания, Германия и Чехия.

