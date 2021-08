Стотици жители на Анкара атакуваха домове и магазини, притежавани от сирийски мигранти, след новината, че турски младеж е бил убит с нож в свада със сирийци, съобщи ДПА. Гневни местни жители преминаха снощи през квартал Алтъндаг в Анкара, хвърляйки камъни по апартаменти, в които предполагат, че живеят сирийци и плячкосваха магазини, съобщиха местните медии.

Снимки в соцалните мрежи показаха изпочупени коли в изблик на опасно нарастване на негодуването срещу мигрантите в Турция, дом на над 4 милиона бежанци, 3,6 от тях сирийци.

Сирийче бе ранено в главата, след като камък попадна в апартамент, написа Керем Кънък, шеф на турския Червен полумесец, в Twitter.

The child Ibrahim, who was injured in Ankara, says: "Don't kill me"

His eyes are so sad, what did he do to get hit? pic.twitter.com/xFYQL6k5jq