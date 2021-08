Самолет за гасене на пожари на Главната дирекция по горите е паднал в окръг Кахраманмараш, съобщи Анадолската агенция. В района е изпратен спасителен екип.

На борда на самолета Бериев Бе-200 е имало 7 души - трима пилоти, навигатор, техник, оператор и инженер, съобщава турският частен телевизионен канал НТВ.

Самолетът е бил нает от Русия и е действал във формирование за гасене на пожари в окръг Адана.

Turkish media say a Beriev Be-200 firefighting aircraft sent by Russia has crashed in the mountains near the city of Kahramanmaraş



None of the crew of six Russians and two Turks survived, according to reports pic.twitter.com/TEJmw2iOWk