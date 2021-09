Френски съд осъди демонстрант, който по време на протест срещу противоепидемичните мерки във Франция държал плакат на президента Макрон, изобразен като Хитлер. Мъжът ще трябва да плати гроба от 10 хиляди евро, предаде "Евронюз". Освен че държеше плакат на Макрон като Хитлер, мъжът е поръчал монтирането на същата карикатура на два билборда с размери четири на три метра.

Плакатите изобразяват Макрон, облечен в нацистка униформа, с малки мустаци, кичур на челото и акронимът на президентското движение LREM, превърнато в свастика. Съобщението към него гласи: „Подчинявайте се, ваксинирайте се“.

Протестът се състоя две седмици след като президентът обяви нови ограничения, включително поетапното въвеждане на здравна карта за COVID, задължителни ваксинации за здравни и социални работници и прекратяване на безплатните тестове за COVID-19, освен ако не са предписани от лекар.

Мишел - Анже Флори притежава около 600 билборда в южния департамент Вар и пази два от тях за лична употреба, на които поставя „туитове в 4X3“, както казва самият той.

"Някои хора пишат по стените, аз правя билбордове", каза той, като заяви, че предпочитаният от него начин на изразяване е "най -старият в света".

След като е съден, Флори разкри два нови плаката на Макрон, който го оприличава на Луи XVI, последния френски монарх, екзекутиран с гилотина, и маршал Петен, който преговаря за капитулацията на Франция пред Хитлер през 1940 г. и ръководи правителство, което сътрудничи на нацисткия режим.

Адвокатът на Флори Берангер Турне заяви след решението на съда, че "правото на карикатура е нарушено". Самият Флори има няколко присъди в криминалното си досие, включително за насилие срещу държавни служители и кражба.