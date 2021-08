Няколко десетки хиляди души излязоха днес за седма поредна събота по улиците на Париж и много други френски градове, за да изразят недоволството си срещу здравните пропуски, въведени от правителството, предаде Франс прес. Във френската столица в ранния следобед тръгна шествие с възгласи: „Свобода” и „Съпротива”.

От юли насам хиляди хора от всички обществени слоеве - от бившите „жълти жилетки” през антиваксърите и привържениците на конспиративни теории до противници на президента Еманюел Макрон излизат всяка събота по улиците на френските градове. През последните две седмици обаче вълната от протести отбеляза слаб спад.

NOW - Renewed large protests in Paris and many other cities in France against vaccine passports and mandatory vaccination.#Manif28aoutpic.twitter.com/72p3L629F0