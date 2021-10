Танзанийският писател Абдулразак Гурна спечели Нобеловата награда за литература за 2021 г. Това съобщи Нобеловият комитет на Шведската академия.

Наградата е присъдена на Гурна „за безкомпромисното и състрадателно проникване в ефектите на колониализма и съдбата на бежанците в предопределеността на културите и континентите“, съобщиха от комитета.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j