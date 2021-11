Бившата първа дама Мелания и съпругът й Доналд Тръмп бяха забелязани за първи път от месеци заедно. Двамата присъстваха на мача от Световната серия на Атланта Брейвс срещу Хюстън Астрос в събота. Кадри от събитието обаче запечатаха неловък момент между тях, пише Mirror.

This video got deleted from Twitter. You know what to do. pic.twitter.com/5VEKhU5z7y

Двамата се усмихваха, докато в един момент Мелания се завърта и поглежда с отвращение настрани. Действието й предизвика редица коментари в социалните мрежи.

Melania's curveball? Mrs Trump's smile fades as she stands next to Donald at Braves game in their first public outing together since April https://t.co/D5BTk152IO