Неудобен момент беляза края на дебата между Доналд Тръмп и Джо Байдън. Минути преди финала, Мелания Тръмп и Джил Байдън се качиха на сцената, предаде Dailymail.co.uk.

Последният дебат Тръмп-Байдън: Спорове и взаимни обвинения за връзки с Русия и Китай

Докато Джил прегръща съпруга си, Мелания просто стои до Тръмп, без да мърда. В крайна сметка двамата се хванаха за ръка. Това, което обаче не остана незабелязано бе, че при слизането от сцената, Мелания изтръгна ръката си от тази на президента на САЩ.

Looking at Dr Jill and Melania dresses shows the difference in the campaigns. @DrBiden flowers showed the hope Joe brings. @FLOTUS black dress showed the American Carnage and mourning Donald brings pic.twitter.com/NRemnul8BA