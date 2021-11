Папа Франциск изрази дълбоки съболезнования за загиналите при катастрофата с туристически автобус в България.

Съболезнования към България и РС Македония за загиналите на АМ "Струма" дойдоха от цял свят

В телеграма, която държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин изпрати днес до президента на Северна Македония Стево Пендаровски, се казва, че понтифът е дълбоко натъжен от новината за жертвите и ранените при "фаталния инцидент".

