Трагедията на магистрала "Струма" е най-тежката автобусна катастрофа в Европа за последните десет години.

Всички световни медии разказват днес за инцидента край София. Съболезнования към България и Северна Македония дойдоха и от политиците в Европа и Америка.

Урсула Фон дер Лайен и Шарл Мишел започнаха изказванията си в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург с израз на съболезнования за автобусната катастрофа в България тази нощ.

"Преди всичко бих искал да изразя нашите най-искрени съболезнования за жертвите на трагичния инцидент с автобус в България. Мислите са ни и със Северна Македония, чиито граждани загинаха в тази катастрофа", заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

"На свой ред бих искала да изкажа моите съболезнования на близките на жертвите на този ужасен инцидент. Мислите ни са с тях", каза и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По-рано ръководителите на европейските институции изразиха в Twitter съболезнования по повод автобусната катастрофа в България.

„Бъдете силни! ЕС е готов да помогне по всякакъв начин“, написа Мишел.

Our thoughts are with the victims from the horrific accident in Bulgaria, their families, and all the frontline workers.



Wishing the injured a speedy recovery. Stay strong.



The EU is ready to provide support in any way we can.