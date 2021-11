Американският държавен секретар поднесе своите съболезнования на България и Северна Македония.

В Twitter Антъни Блинкън написа, че Държавният департамент и американският народ изказват своето съчувствие за трагичните смъртни случаи при инцидента с автобус на магистрала „Струма” и при пожара в старчески дом край Варна.

The @StateDept & American people extend our deep condolences to the people of North Macedonia and Bulgaria over the tragic loss of life in today's bus accident and in the nursing home fire. Our hearts go out to all those in mourning, and we wish a speedy recovery to the injured.