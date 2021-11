Най-малко 31 мигранти са загинали, след като надуваема лодка се е преобърнала днес във водите на пролива Па дьо Кале край бреговете на Франция, съобщи тази вечер френският вътрешен министър Жералд Дарманен пред журналисти, като каза, че числата не са окончателни, предаде Ройтерс.

Дарманен добави, че френската полиция е арестувала четирима души, заподозрени, че са свързани с инцидента. Министърът заклейми трафикантските мрежи, които организират тези опасни плавания.

Предполага се, че с надуваемата лодка са плавали около 30 души. Засега не се съобщава националността на загиналите.

Говорител на Даунинг стрийт 10 каза, че британският премиер Борис Джонсън ще свика извънредно правителствено заседание, посветено на въпроса за миграцията през Ламанша.

