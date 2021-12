Силен снеговалеж причини днес задръствания, отмяна на полети и нарушения в движението на влаковете в Централна и Западна Япония, тъй като на много места паднаха рекордни количества валежи, предаде Франс прес. Около 1500 домакинства останаха днес без електричество, съобщи електроразпределителната компания "Кансай илектрик пауър".

Снежна буря затвори пътища и част от летището в Лос Анджелис (ВИДЕО+СНИМКИ)

За момента няма съобщения за пострадали, свързани с метеорологичните условия, обяви тази сутрин говорителят на японското правителство Хирокацу Мацуно, но отбеляза, че се налага всички да са по-предпазливи. Очаква се снеговалежът да се засили до утре, особено в районите по крайбрежието на Японско море.

Snow in Toyama, Japan. Photos were shared by one of my Buddhist Teachers ☃️☃️☃️ pic.twitter.com/yvcSyEIzHL

Движението по важна пътна артерия в префектура Шига, съседна на Киото, беше нарушено поради заседнали превозни средства, каза правителственият говорител. Инцидентът бил предизвикан от камион, който се подхлъзнал на пътя близо до град Хиконе.

Рядко явление: Сняг затрупа град в Египет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Strong northerly winds bringing freezing temperatures and heavy snow into JAPAN. Wind gusts of around 50mph are likely in the West with around 50cm of snow in 24 hours for some places. pic.twitter.com/fGfX7ufE3h